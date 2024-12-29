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Премьер Таиланда выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Южной Корее

Премьер Таиланда выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Южной Корее

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават 29 декабря выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан, а также распорядилась оказать помощь, возможно, выжившим таиландским гражданам.

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