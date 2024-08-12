Ученые назвали игрушки, опасные для детей

Большинство из них создает искаженный образ "идеального" взрослого и собственного будущего Ученые НГПУ установили, что современные детские игрушки могут оказывать негативное влияние на формирование личности ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии