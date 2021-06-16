Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг», благодаря трем голевым передачам российского форварда «Тампы» Никиты Кучеров, обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг», благодаря трем голевым передачам российского форварда «Тампы» Никиты Кучеров, обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».
Свежие комментарии