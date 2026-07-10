Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Ольга Самофалова США своими санкциями и запретами на поставку технологий отбросили Россию от ее амбициозной цели стать одним из ведущих лидеров на мировом рынке по экспорту СПГ.