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Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

Вызов принят: Россия нацелилась на захват мирового рынка

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Ольга Самофалова США своими санкциями и запретами на поставку технологий отбросили Россию от ее амбициозной цели стать одним из ведущих лидеров на мировом рынке по экспорту СПГ.

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