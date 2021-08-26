Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию ...Владимир Путин пр...
  • Konstantin Петров
    Т.е что бы пенсионерам получить в конце года эту стипендию надо всем голосовать за ЕР?Владимир Путин пр...
  • Иван Иванов
    Что то автор напутал сходу.. Везде информация про "единовременную выплату всем пенсионерам в том числе работающим, а ...Владимир Путин пр...

Деньги дадут: кому закинут на карты новую сумму от 10 до 15 тысяч рублей в сентябре

Деньги дадут: кому закинут на карты новую сумму от 10 до 15 тысяч рублей в сентябре

Президент России Владимир Путин поручил выплатить от 10 до 15 тысяч рублейв в сентябре. 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, а 15 тысяч рублей дадут всем российским силовикам, включая военных, курсантов и работников правоохранительных органов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх