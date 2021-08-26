Деньги дадут: кому закинут на карты новую сумму от 10 до 15 тысяч рублей в сентябре

Президент России Владимир Путин поручил выплатить от 10 до 15 тысяч рублейв в сентябре. 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, а 15 тысяч рублей дадут всем российским силовикам, включая военных, курсантов и работников правоохранительных органов.