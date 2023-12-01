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Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 20 очков в 21 игре

Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 20 очков в 21 игре

«Миннесота» разгромила «Предаторс» (6:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.  В активе россиянина стало 20 (7+13) очков в 21 игре сезона при общей полезности «минус 7».

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