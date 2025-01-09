«Им не помогли ни миллионы мужей, ни яхты, ни драгоценности»: шикарные светские львицы, которые опустились на самое дно.

История жизни этих шикарных дам полна драмы и крайне неожиданных поворотов судьбы. Когда-то эти женщины жили в богатстве, купались в роскоши, были завсегдатаями светских тусовок, их знали, им завидовали, но однажды жизнь совершила очередной кульбит, и они остались у разбитого корыта, а кто-то и вовсе отправился к праотцам.
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