ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Им не помогли ни миллионы мужей, ни яхты, ни драгоценности»: шикарные светские львицы, которые опустились на самое дно.

«Им не помогли ни миллионы мужей, ни яхты, ни драгоценности»: шикарные светские львицы, которые опустились на самое дно.

История жизни этих шикарных дам полна драмы и крайне неожиданных поворотов судьбы. Когда-то эти женщины жили в богатстве, купались в роскоши, были завсегдатаями светских тусовок, их знали, им завидовали, но однажды жизнь совершила очередной кульбит, и они остались у разбитого корыта, а кто-то и вовсе отправился к праотцам.

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Комментарии
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Майя Majesty
Ирину Шафирову очень жалко. У нее была затяжная, хроническая депрессия.  Мне приходилось с ней встретиться несколько раз . Лично у меня сложилось о ней очень хорошее впечатление. Она совершенно не была звездной и недосягаемой. Наоборот, очень располагала к себе как  интеллектуалка, милый голос, неманерная, очень женственная, с прекрасным вкусом, понимала очень хорошо музыку, искусство в целом...  Искренне жаль, что не справилась.  И ее совершенно нельзя в список этих &quot;звездулек&quot; в посте приписывать. Депрессия очень страшная болезнь(( Она косит и богатых и бедных одинаково.
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