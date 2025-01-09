«Им не помогли ни миллионы мужей, ни яхты, ни драгоценности»: шикарные светские львицы, которые опустились на самое дно.

Майя Majesty

Ирину Шафирову очень жалко. У нее была затяжная, хроническая депрессия. Мне приходилось с ней встретиться несколько раз . Лично у меня сложилось о ней очень хорошее впечатление. Она совершенно не была звездной и недосягаемой. Наоборот, очень располагала к себе как интеллектуалка, милый голос, неманерная, очень женственная, с прекрасным вкусом, понимала очень хорошо музыку, искусство в целом... Искренне жаль, что не справилась. И ее совершенно нельзя в список этих "звездулек" в посте приписывать. Депрессия очень страшная болезнь(( Она косит и богатых и бедных одинаково.