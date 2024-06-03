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DT: в случае войны с Россией танковый парк Великобритании будет уничтожен всего за две недели

DT: в случае войны с Россией танковый парк Великобритании будет уничтожен всего за две недели

Великобритания планирует закупить всего 148 новых танков Challenger 3, которых, учитывая танковый парк России, хватит всего на две недели интенсивных боёв со страной, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на слова подполковника в отставке Стюарта Кроуфорда.

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