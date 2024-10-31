Когда под домашним арестом и есть только рубль: бывшая девушка Артема Чекалина высмеивает его скупые ухаживания

Дождавшись развода, Артем и Валерия Чекалины снова попытались обрести счастье. Первым спутницу нашел многодетный отец, но она испарилась из его жизни, когда тот стал фигурантом нового уголовного дела.
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