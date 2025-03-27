Жительница Удмуртии подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

В ходе профилактического обхода территории участковыми уполномоченными полиции пункта полиции «Красногорский» выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан в частном доме, расположенном в д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии