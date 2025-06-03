❗ В Горловке сотрудники МЧС России ликвидировали пожар из-за атаки БПЛА Вчера вечером в Центрально-Городском районе загорелся частный дом из-за атаки беспилотника.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗ В Горловке сотрудники МЧС России ликвидировали пожар из-за атаки БПЛА Вчера вечером в Центрально-Городском районе загорелся частный дом из-за атаки беспилотника.
Свежие комментарии