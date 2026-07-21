В драке, защищая семью от хулигана с ножом, тюменец применил травматический пистолет Попытка жителя поселка Перевалово под Тюменью Алексея Комарова дать отпор компании агрессивных мужчин, вторгшихся на его двор ночью, может стоить ему свободы.
Тюменец защитил семью от хулиганов и попал под следствие: шокирующая история самообороны
Комментарии
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Стас Гулинов
Вячеслав Денисов
А как фамилии полицаев и в каких отношениях они с диаспорой?
С "наркобаронами"?
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2 м.
Аркадий Цыганов
Бастрыкин честно служит народу. Уважение ему. Не пора ли и другим
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2 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
Вадим Кузнецов
Все как всегда. Полицаям лень связываться неизвестно с кем, гораздо проще &quot;разыскать&quot; того, кто не прячется. А наш суд традиционно выдает обвинительный приговор неважно кому. Тому, кого &quot;разыскали&quot; полицаи. Разумно было бы из личных средств полицаев и судьи выплачивать конскую компенсацию ущерба, в том числе и морального, гражданам, пострадавшим от их головотяпства и непрофесионализма. Но в сегодняшней России это трудно себе представить.
Чему вы удивляетесь: какой министр-бездельник, такие и подчиненные.
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2 м.
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