Тюменец защитил семью от хулиганов и попал под следствие: шокирующая история самообороны

Юдкевич Сергей

Вадим Кузнецов

Все как всегда. Полицаям лень связываться неизвестно с кем, гораздо проще &quot;разыскать&quot; того, кто не прячется. А наш суд традиционно выдает обвинительный приговор неважно кому. Тому, кого &quot;разыскали&quot; полицаи. Разумно было бы из личных средств полицаев и судьи выплачивать конскую компенсацию ущерба, в том числе и морального, гражданам, пострадавшим от их головотяпства и непрофесионализма. Но в сегодняшней России это трудно себе представить.