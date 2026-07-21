Медвежий угол
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Медвежий угол

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Тюменец защитил семью от хулиганов и попал под следствие: шокирующая история самообороны

Тюменец защитил семью от хулиганов и попал под следствие: шокирующая история самообороны

В драке, защищая семью от хулигана с ножом, тюменец применил травматический пистолет Попытка жителя поселка Перевалово под Тюменью Алексея Комарова дать отпор компании агрессивных мужчин, вторгшихся на его двор ночью, может стоить ему свободы.

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Комментарии
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Стас Гулинов
Вячеслав Денисов
А как фамилии полицаев и в каких отношениях они с диаспорой?
С &quot;наркобаронами&quot;?
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2 м.
Аркадий Цыганов
Бастрыкин честно служит народу. Уважение ему. Не пора ли и другим
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2 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
Вадим Кузнецов
Все как всегда. Полицаям лень связываться неизвестно с кем, гораздо проще &amp;quot;разыскать&amp;quot; того, кто не прячется. А наш суд традиционно выдает обвинительный приговор неважно кому. Тому, кого &amp;quot;разыскали&amp;quot; полицаи. Разумно было бы из личных средств полицаев и судьи выплачивать конскую компенсацию ущерба, в том числе и морального, гражданам, пострадавшим от их головотяпства и непрофесионализма. Но в сегодняшней России это трудно себе представить.
Чему вы удивляетесь: какой министр-бездельник, такие и подчиненные.
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2 м.