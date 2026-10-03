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Оперативные новости

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Кроссоверы WEY: сочетание премиального комфорта и современных технологий

Кроссоверы WEY: сочетание премиального комфорта и современных технологий

Премиальный автомобиль сегодня оценивают не только по внешнему виду и качеству отделки салона. Всё большее значение приобретают интеллектуальные системы, удобство повседневной эксплуатации и технологичность силовой установки.

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