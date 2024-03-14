«Солдат, вернись, пожалуйста, живым!»: пермский ветеран боевых действий снялся в шоу Андрея Малахова

Ветеран спецоперации из Перми принял участие в программе Андрея Малахова на канале «Россия 1». В студии он лично познакомился с девочкой из Красноярского края, письма которой поддерживали его на фронте и в госпитале.
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