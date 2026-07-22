Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Силовики РФ отчитались о получении персональной информации нового командующего ВСУ

Силовики РФ отчитались о получении персональной информации нового командующего ВСУ

Отмечается, что в их распоряжении также оказались контакты родителей генерала. Драпатый, родившийся 21 ноября 1982 года, занял высший пост в украинской армии после решения президента Владимира Зеленского.

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