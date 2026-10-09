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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Это диверсия". Эксперт оценила скандал вокруг ветеринарной вакцины "Мультикан-8"

"Это диверсия". Эксперт оценила скандал вокруг ветеринарной вакцины "Мультикан-8"

Юрист-зоозащитник в беседе с amic.ru отметила, что чиновникам не следует замалчивать ситуацию, лучше заняться реальным импортозамещением препаратов Скандалы вокруг ветеринарной вакцины "Мультикан-8" ярко продемонстрировали проблемы с импортозамещением в этой сфере, а также высветили боязнь чиновников раскрыть подробные причины происходящего вокруг препарата, заявила amic.

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