Ушел из жизни народный художник СССР Таир Салахов

Утром в пятницу, 21 мая, стало известно, что из жизни ушел народный художник СССР Таир Салахов. Согласно последней информации, предоставленной родственниками, деятель культуры скончался в Германии.
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