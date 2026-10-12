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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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От стажера до инженера. Как на заводах Алтайского края помогают новичкам

От стажера до инженера. Как на заводах Алтайского края помогают новичкам

Опытные работники знакомят молодых специалистов с производством и делятся профессиональными знаниями На предприятиях Алтайского края развивают систему наставничества.

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