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Путин объяснил незаинтересованность Киева в завершении конфликта

Путин объяснил незаинтересованность Киева в завершении конфликта

Киев не хочет прекращения конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, действующие власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия, так как они опасаются проиграть выборы после отмены военного положения.

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