Соло-майнеры Bitcoin в последнее время добывают больше блоков — что это значит?

За последние месяцы наблюдается рост успехов соло-майнеров в сети биткоина. По данным, количество блоков, найденных с использованием сервиса Solo CKPool, выросло: в 2022 году было решено 7 блоков, в 2023 – 12, а в 2024 – уже 16.
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