❗️⚡️Противник опубликовал фотографии 16-элементной CRPA-антенны модуля GPS-коррекции, устанавливаемой на вражеские ударные борта самолётного типа компании Fire Point.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым