Учёные нашли способ проектировать ферменты под конкретную молекулярную задачу. В лаборатории Дэвида Бейкера при Вашингтонском университете с помощью искусственного интеллекта создали протеазы — белки, которые могут разрывать пептидные связи в строго выбранных участках других белков.