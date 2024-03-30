К ЧМ-2030 в Марокко хотят построить крупнейший стадион в мире на 115 тысяч зрителей

За счет этого проекта африканская страна надеется заполучить к себе финал чемпионата мира. Газета The Sun сообщает, что марокканцы планируют возвести новый суперстадион «Гранд Стад де Касабланка» в городе Эль-Мансурия.
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