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Газета.ру

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Депутат Журова призвала российских фигуристов зарабатывать олимпийские квоты

Депутат Журова призвала российских фигуристов зарабатывать олимпийские квоты

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Матч ТВ" заявила, что получившие нейтральный статус российские фигуристы должны бороться на международных турнирах за олимпийские квоты.

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