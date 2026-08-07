Депутат Журова призвала российских фигуристов зарабатывать олимпийские квоты

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Матч ТВ" заявила, что получившие нейтральный статус российские фигуристы должны бороться на международных турнирах за олимпийские квоты.
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