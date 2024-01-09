Луны Юпитера: сколько у планеты спутников и возможна ли там жизнь Ирэн ОрлонскаяЖурналисты новостного интернет-портала 1rr в своей статье собрали интересные факты о многочисленных лунах крупнейшей планеты Солнечной системы- Юпитере.
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