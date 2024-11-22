Заработок на криптовалюте и уведомления о налогах: как мошенники обманывают ямальцев

Жители ЯНАО отдали мошенникам около 20 миллионов рублей за неделю. Аферисты играли на желаниях быстрого обогащения, путем инвестирования в криптовалюту, а также сообщали о потерянных извещениях о налогах, сообщает пресс-служба окружного УМВД.
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