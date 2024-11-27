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«Угроза ядерной войны вернулась – в еще более опасных формах»: высокий американский военный чин

«Угроза ядерной войны вернулась – в еще более опасных формах»: высокий американский военный чин

Американский Newsweek в своем свежем материале цитирует министра военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, по мнению которого «Война между Соединенными Штатами и Россией или Китаем не является маловероятной, поскольку это может произойти в любой момент .

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