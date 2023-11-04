Одно из урочищ под Киевом 29 сентября 1941 года… печально известный Бабий Яр, ставший одним из символов безжалостных преступлений, не поддающихся логике нормального человека.
Бабий Яр - куда "ушли" киевские евреи
Комментарии
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Nana Абраменко
Где-то лет эдак в 18 прочла книгу Кузнецова .А. Бабий Яр. Правда очевидца всех событий, открывает на очень многое глаза. Не верится что такое могли творить люди. Сегодня все повторяется - это страшно.
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1 д.
Светлана Митленко
А теперь они сами геноцидят!
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19 час.
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