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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская мэрия установила новые цены на льготные проездные

Рязанская мэрия установила новые цены на льготные проездные

Стоимость устанавливается ежемесячная. Список выглядит следующим образом: 270 рублей — школьники из малообеспеченных семей; 473 рубля — школьники; 405 рублей — студенты-очники, если у них есть дети, или они члены многодетных неполных семей, или если они члены малообеспеченных семей; 810 рублей — студенты-очники; 675 рублей — различные льготные категории граждан, вроде пенсионеров, участников спецоперации на Украине, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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