Россельхознадзор информирует сельхозпредприятия о требованиях при обращении с пестицидами и агрохимикатами

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 17 мая государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям был проведен профилактический визит в форме профилактической беседы с генеральным директором хозяйствующего субъекта ООО «Волна» в Сандовском районе Тверской области.