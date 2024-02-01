Экс-губернатор Севастополя задержан в Лондоне

В Лондоне задержали бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью, выдержки приводит ТАСС.
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