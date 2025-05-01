В России охранникам законодательно разрешили сбивать дроны у охраняемых объектов

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Сотрудники ведомственной охраны теперь имеют полномочия использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и спецсредства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, представляющих опасность для охраняемых территорий.
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