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В России охранникам законодательно разрешили сбивать дроны у охраняемых объектов

В России охранникам законодательно разрешили сбивать дроны у охраняемых объектов

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Сотрудники ведомственной охраны теперь имеют полномочия использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и спецсредства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, представляющих опасность для охраняемых территорий.

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