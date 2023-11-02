В Госдуме предложили увеличить объем патриотической рекламы и показывать ее в кинотеатрах

Депутаты Государственной думы направили письмо на имя министра цифрового развития Максута Шадаева с предложением рассмотреть вопрос об увеличении обязательного предела годового объема социальной и патриотической рекламы, в том числе с участниками СВО, с 5 до 10%.
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