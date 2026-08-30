Песков заявил, что важен каждый контакт Путина и Пашиняна

Каждый контакт на высшем уровне с премьер-министром Армении Николом Пашиняном важен, президент РФ Владимир Путин донесет на встрече с ним позицию Москвы.
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