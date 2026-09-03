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Царьград

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Лев Лазарев занял второе место на юниорском этапе в Бангкоке

Лев Лазарев занял второе место на юниорском этапе в Бангкоке

Русский фигурист Лев Лазарев занял второе место на этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке, набрав 86,47 балла после короткой программы.

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