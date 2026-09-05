«Зарница 2.0»: сегодня главный бой. Большая военно-тактическая игра проходит в условиях, максимально приближенных к реальным! Здесь мало просто знать свою задачу.
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