ПОВЕРЬЯ О КОШКАХ

- Если кошка сама приходит в дом, это значит, что она приносит счастье и отводит беду; - Мужчина, любящий кошек, будет всегда любить свою жену; - Кошка моется - гостей намывает (зазывает); - Если кошка на человека тянется - обнову или выгоду сулит; - Кошка считается хранительницей достатка; -Когда кот чихает, ему надо говорить: «Будь здоров!», тогда зубы болеть не будут; - Если кот чихнет утром рядом с невестой накануне свадьбы, замужество ее будет удачным; - Только что народившихся котят нельзя называть и сравнивать с мышами — иначе кот или кошка их передушат; - Если кошка начинает нюхать выдыхаемый человеком воздух возле самого носа - это означает начало болезни; - Когда кошка лежит возле больного, она забирает с него болезнь.