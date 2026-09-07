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РИА Новый день

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Екатеринбуржцы выносят из лесопарков корзины опят

Екатеринбуржцы выносят из лесопарков корзины опят

На Урале начался сезон сбора опят. Как сообщает «Новый День», погодные условия сложились для этих грибов самым благоприятным образом, поэтому в лесах их сейчас очень много.

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