На Огненной Земле белорус застрял на скале из-за травмы ноги

В Аргентине развернулась спасательная операция по спасению уроженца РБ, который застрял на скале из-за травмы лодыжкиБолее двух с половиной часов шла спасательная операция на острове Огненная Земля в Аргентине.
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