Системный кризис КПРФ. Dolce vita некоторых депутатов-коммунистов

Любопытно, однакоПолитикаСистемный кризис КПРФ. Dolce vita некоторых депутатов-коммунистов Русская провинция Я не состою и никогда не состояла ни одной партии. Отношу ко всем партиям равнодушно.Вернуться к статье7818НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевОчередная заказная Статейка.. интересно сколько заплатили Автору , ибо статья явно предвыборная , явно на ЕдРотов работает ... Ха Ха ... пожалел волк кобылу ... жалко ему рядовых коммунистов ... ТРЕПЛОPavel GladishevНу например в Китае нет ничего зазорного что член КПК имеет бизнес и капиталы, он же платит партийные взносы и не нарушает закон. У нас же коммунист должен быть голодранцем в принципе, быть в одном ряду и с бомжами и с рабочими и с крестьянами. Дело не в том предприниматель ты иль работяга, дело в совести и порядочности. Если ЕР и не скрывает что проводит политику олигархов, в большинстве своём имея капиталы не заработанные а прихватизированные, то ЕР, даже видя недовольство народа наоборот принимает законы усложняющие жизнь населения. Да и в последнее время эти "голосования" и "выборы" чуть ли не на помойных вёдрах изрядно достали, вместе с президентом несущим ахинению и забалтывание серьёзных вопросов которые беспокоят людей. А "соловей" который тиснул эту статейку стопудово проплачен, и не трудно догадаться откуда ветер дует. Бздят господа власть придержащие... Ой бздят!Анатолий ЗотовА иностранцы во власти в Китае тоже есть?Pavel GladishevНе думаю, а у нас есть?Ttestorrа ты статью читал??? ))))Pavel GladishevЕстественно читал, потому и высказываюсь.Владимир СоловьевКогда женщина продается за деньги она проститутка, когда писака продается за деньги он кто?Виктор ВасиленкоЗаказная статейка от едрисни , ЗА КПРФ , против еДрА !БагираМразота, только последняя рвань и враг России смешивает ее с дрисней. Забулдыга, ты безмозглый, голосуй за свою Криминальную партию - это никому не интересно.Людмила Аксенова (Жерздева)А давайте посмотрим как Друзья России своим большинством голосов принимают ВАЖНЫЕ для Вас решения??? Ешьте и спите дальше спокойно, и будьте счастливы... Изменения к закону от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Принят Государственной Думой 24 октября 2014 года Одобрен Советом Федерации 29 октября 2014 года "1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) в форме приобретения указанными лицами в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в том числе на фондовых биржах, или действий, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами."Виктор ВасиленкоЗаказная статейка от едрисни , ЗА КПРФ , против еДрА !Владимир ПетровГосударственная коммунистическая идеология является вариантом фашизма!Виктор Козодоевты слегка больной на головуЛеонид АлексеевЛеонид АлексеевИванзюганов гундит одно и то же 20 лет, а власть сладка и КПРФ себе нишу обеспечивает....Pavel GladishevОт его гундежа пока никому плохо не стало, а вот ЕдРысни дрысни по самые ни хочу...feniks1903 НеплохаяТочноИванплохо не стало, но и хорошо тоже не стало...TtestorrКак не стало плохо???? Бабульки и дедульки теперь на пенсию позжеее выходят)))) А где Зюга????Владимир СергеевА когда ЗЮга выводил народ против пенсионной реформы на Митинги ты сам то где был ??? Сидел на диване ... а сейчас Зюгу винишь.. ???Виктор Козодоевя думаю в пред верии выборов хватит лить грязь на кпрф, голосуем за кпрф, за Грудинина , за ПлатошкинаБагираГде уж тебе полуграмоный Козлодоев понять, что Грудинин мошенник, а Плутошкин обычное трепло, если ты даже такие ошибки делаешь. Запомни полуграмотный лох: в преддверии, а не /в пред верии/Pavel GladishevДавненько ты не воняла тут за провластные силы... Давненько. Чем больше помоев на коммунистов тем больше люди убеждаются что пора-пора уже ЕдРысам валить из Думы. Вы там старайтесь, рвите задницу об клавку, работайте по методичкам, потом другую пластинку крутить будете когда дадут команду ФАС!feniks1903 НеплохаяТочно!feniks1903 НеплохаяГоспожа "зверюга", вам бы неплохо сначала поучиться аргументироваано вести споры, а не пытаться переходить на личности. Оскорбления это не признак правоты, наоборот- это ваша слабость!! Что касается темина ""трепло", то оно больше походит тому, кто нам более 20 лет неустанно все обещает, но делает все наоборот. Или вы это не видите сами? Или готовы за иудины копейки продать все и вся?? Короче, вы не отрабатываете своего гонорара, так как вредите своим работотдателям..Александр НагоровБагире не аргументы платят, а за то, что она оскорблениями затыкает тех, кто говорит аргументами.Ttestorrможешь думать все что угодно)))Владимир СергеевГрамотная Багира - мошенники и лжецы это Вы , партия ЕдРотов , обманывающая народ народVilli sherbakА вот скажи Павлуша а вот почему от Вас льется такая же грязь и помои в адрес других партий, оскорбления. Вы же должны быть высокоморальными типами и примером для трудящихся как это отражено в моральном кодексе строителя коммунизма. А что мы слышим в ответ. Площадную брань и ни одного факта в подтверждение своих слов. У Вас только одна ссылка на неправовые по Вашему действия провластной партии это пенсионная реформа. И ведь больше ни чего а одни обещания. Как не крути но пенсионеры выиграли от этой реформы. Я ни разу не сторонник ЕР, никогда не голосовал за нее, и за партию, чьей преемницей она является. И в этот раз не буду. Но не смотря на это я понимаю, что ЕР опять победит, а КПРФ продует и Ваш Зю уйдет на пенсию и в партии начнется не шуточная драчка за лидерские позиции. И я не удивлюсь что в этой драке победит комиссар в непыльном шлеме Рашкин и это будет значит (для меня это будет большим разочарованием) полный пипец нынешней КПРФ. Так что Павлуша Все у Вас еще впереди. Я прекрасно понимаю что мой анализ вызовет большое количество не одобряющих мою писанину лайков. Тут же появиться лайк забанившего меня Владимира Сергеева, борцуна за комидеалы и человека приспособленца.Владимир Сергеевну приспособленец то ты ... Абсолютно безграмотный , нахватавшийся верхушек знаний и преподносящий их тут как истину ... Именно такие люди как ты и есть предатели продавшие СССР а сейчас похихикивающие в сторонке. поливая грязью тех кто хоть как то борется против это.й Едрисни Пенсионеры выиграли от Пенсионной реформы ????? Хе Хе ... надо же до чего докатился ..МРАЗЬ ты..Pavel GladishevШЕРБАК, где Вы видели массу оскорблений и массу помоев в отношении других партий?, "других" я так понимаю это "ЕР"? Площадную брань? - где? Вы пенсионер? - и что же Вы "выиграли"? Мы уж точно проиграли от пенсионной реформы. Я не хочу сказать что бедный и есть нечего, но это скорее вопреки нынешнему правлению и власти. Да, я противник ЕР, и всегда был им, и член КПРФ, скорее по убеждениям социалист, и то что говорит и доносит КПРФ мне по душе. "Но не смотря на это я понимаю, что ЕР опять победит, а КПРФ продует...", скорее всего так и будет, потому как последние "голосования" чуть ли не на помойных вёдрах тому подтверждение. И не мой "Зю", и что там и кого там впереди время покажет, но ЕР валить нужно, или Вы сударь верите только что кроме них никто не достоин управлять? Так что не ЛУКАВЬТЕ НАГЛО обвиняя меня в непотребной брани, а приспособленец ВЫ! а не Сергеев и другие. Или может ни во что не верящий и потерявший надежду в лучшее человек?Игорь КузнецовЕсть коммунистическая идеология, а есть партия, которая должна следовать этой идеологии. Я понимаю когда Ленин жил за границей на партийные деньги и готовил революцию. Тогда смена режима была невозможна по другому. Но сейчас то время другое и парламентская партия должна вступать в коалицию с той же партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ". Так называемые "социал-демократы" не пойдут на сближение - Жириновский нужен ЕдРоссам как лидер вроде бы экспрессивных граждан. Тех кто сидел и тех, кто их сторожил.VVVan Vanжил за границей и готовил революцию - клянетесь?Игорь КузнецовЯ читал его труды того периода (в школе, в институте и в аспирандуре - даже конспектировал, так нас учили), когда Ленин жил за границей. Это явно идеологическая подготовка революции. Если он не зарабатывал (только писал политические статьи), то кто оплачивал его проживание и т.п. за границей?VVVan Vanего труды читал, ну кто ж сам о себе плохое напишет. А поинтересуйтесь про организацию в тот период перевозок бриллиантов, самоцветов, и Вам интересно будет, и нам расскажете. А то ведь и правда, не зарабатывал, а кто ж тогда его житье бытье оплачивал? и были ли те деньги честным трудом заработаны, а то ведь никто из революционеров не работал?Игорь КузнецовЗаполняя анкету в графе "Профессия", уже после ВОСР, некоторые писали "Профессиональный революционер". Это как в СССР парторг или ещё "секретарь ЦК..." Относительно "перевозок бриллиантов, самоцветов" - обычная контрабанда для финансирования, например, типографий и т.д.VVVan Van"Профессиональный революционер" экспроприатор что ли? Ну тогда что могли бы написать в анкете воры в законе?Игорь КузнецовЕсли эксы в партийную кассу, то да. Товарищ Сталин этим тоже занимался в своё время. А дальше - агитация и организация, работа в ячейках и т.п. "Вор в законе" работать не должен (по их законам), значит надо писать - безработный. В СССР могли привлечь по закону к принудительному труду. Но такие "паханы" шли на зону, но не трудились - западло.VVVan VanЭкспроприаторы, контрабандисты и прочие безработные назвались профи и 70 лет... А Вы говорите "труды", труд это как бы полезная деятельность, а в чем проявилась польза классиков? не в том ли что 70+ лет двойная мораль на воровском фундаменте? (ну а что другого можно ожидать от профи бандитов)webalexander92 notА как попал "товарищ" грудинин, капиталист (хренов) в кандидаты "коммунистов" ))))Pavel GladishevА что у ЕдРосов не спросите как они туда попали? - там ведь далеко не пахари?Ttestorrа почему на вопрос не отвечаешь? Пиндостанцы всегда так - им о яблоках - а они про сливы))))webalexander92 notВы не поняли о чем это я.... При чем тут пахари? Дело в том, что коммунисты (в кавычках, конечно.... ) выдвигают на высокий пост своего классового врага. Какие же они после этого коммунисты? Вопрос риторический.Владимир СергеевНу да ... следуя вашей логике в КПРФ должны быть одни нищие??? Смешной Вы или хитрый подтасовываете факты .. Только дурак может поверить в то что в Думу может попасть нищий .Игорь КузнецовЕсли в партии есть имущественное расслоение (большое), то смешно говорить о "социалистических", тем более о "коммунистических" идеалах. Занимаешься коммерцией (бизнесом), оставь себе минимум, остальное в фонд партии.Игорь КузнецовОн личный друг Зюганова, значит пополняет казну партии.Владимир СергеевНу это нам сейчас не дано знать кто сколько дал .. во всяком случае делятся .. Тут кто то переживал что на высокий пост выдвигают классового** Врага**... Когда Большевики пришли к Власти на их сторону встали многие дворяне , офицеры .. и ничего .. А тут оказывается НИЗЗЯ ... Смешные ВыИгорь КузнецовБольшевики не гнушались брать из любых "источников", начиная с простого грабежа (эксы), заканчивая взносами фабриканта Морозова. Как говорят он платил в партийную кассу потому, что его молодая жена симпатизировала одному из большевиков и просила его о взносах. Но никому в голову не приходило приглашать Морозова в структуры управления партией.Владимир СергеевНу да .. Вы бы еще упомянули Красина полностью отдавшего себя революции , Чичерин ,Луначарский , Менжинский Ларин ( Лурье) ... Более половины Правительства при Ленине было из ДВОРЯН , богатых и обеспеченных в большинстве своем. Надеюсь вы знаете какие должности занимали хотя бы эти людиИгорь КузнецовВо главе революции всегда стояли грамотные люди. Это не народный бунт. Этот переворот (со сменой или без смены строя) может быть "сверху", тогда - заговор, или "снизу", тогда используют "движущую силу". Большевики "опёрлись" на пролетариат, отсюда и идеология - учение Маркса. Но, взяв власть "в руки трудового народа", оказалось что нужны грамотные управленцы. Которые, если впоследствии не были репрессированы, стали партократами-бюрократами. Их дети и внуки стали партийной "верхушкой". Да, некоторая часть в руководстве страны были из "народа", но нужно "копать глубже" и "от сохи" добраться в руководство можно было только после "чисток" партаппаратчиков.Владимир СергеевНо суть нашего спора в другом... вы утверждаете , что богатые люди не могут быть коммунистами и следовать марксистким идеям ... а то что Вы написали я и без Вас прекрасно знаю..Игорь КузнецовЯ с Вами не спорю, просто высказываю свою точку зрения. Конечно же я не высказывался что "богатые люди не могут быть коммунистами и следовать марксистким идеям", могут. Помню в конце 80-х один коммунист указал партвзносы с миллиона рублей. Такой шум поднялся в среде коммунистов... Но он занимался бизнесом и не лез в политику. В этом разница с тем же Грудиныным.Владимир СергеевСтранно Вы рассуждаете .. мол типа Грудинин пусть платит взносы но не лезет в политику?? Чудненько ... если человек прекрасно разбирается в Экономике и умеет руководить ... Другое дело если он под себя гребет ... типа когда Потанин был вице премьером.. ... тут нужен контроль .. Почему то у Путина сплошь миллионеры ... А КПРФ ни ни .. смешно опять жеИгорь КузнецовЭто Вы странно рассуждаете когда сравниваете ЕдРоссов с членами КПРФ. "Партия власти" сейчас у нас это "усмирённые олигархи", управленцы по всей "вертикали" власти и чиновники. У нас не "административный" социализм, а госкапитализм.Владимир СергеевНадо же .. хе хе Видите ли при социализме НИЗЗЯ ... а при Капитализме МОЖНО ... Как чуден этот Мир , Батенька ... у Вас или каша в Голове или вы специально тут пудрите народу мозги ... будьте Здоровы... Не вижу смысла более спорить с Вами .ММосквичЧем ближе выборы, тем больше подобных статеек, причем только не о "Единой России".AIAlex ImenУ других партий такого нет? Партии нужны деньги. Половину депутатской зарплаты фракция КПРФ отдает в партийный фонд.Людмила Аксенова (Жерздева)РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О политических партиях Принят Государственной Думой 21 июня 2001 года Одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года Статья 26. Права политической партии 1. Политическая партия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе: (В редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) л) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом политической партии.Игорь КузнецовВы уверены что партийные взносы депутатов от КПРФ - 50% депутатской з/п? Кроме того есть у депутатов и другие источники доходов. С них тоже они выплачивают партвзносы?Леонид АлексеевVladimir LioubimcevНу... тебе прямая дорога в едросовское д-мо вступать..feniks1903 НеплохаяИспуууугааались???? Вы можете про кого угодно говорить, но дела Грудинина на лицо! Люди живут как при социализме! И мне неважно, что он там лично имеет.. От большого пирога всегда есть крошки, на которые можно неплохо прожить. Вы лучше поговорите про Едим Россию.. Про их владения и активы.. Короче очередной вброс +5 коп ( не более)Леонид АлексеевНе,малыш,я никуда и никогда не вступал,а сейчас уже поздно,да и не нужно!Но проголосуем я,и моя семья,и мои друзья за ЕР и за Путина!!!Хотя бы потому,что такому огрызку тупому(т.е. тебе) это не нравится!!!Vladimir LioubimcevДа мне плевать, куда ты там вляпаешься. Плыви плыви, д-мо зеленое....Леонид АлексеевSilver KontДа он давно уже там, просто там живёт...Vladimir LioubimcevА регулярные гуманитарные конвои в ЛНР и ДНР на протяжении ряда лет- КТО отправлял, и за чей счет?... КПРФ ОТПРАВЛЯЛ, зап свой счет!!... Единственное, что делало государство - это привлекало к доставке гумпомощи автомобили МЧС России... И все!! А вы тут, счетоводы несчастные... "объективно" подсчитали - прослезились.... ПРО АРАШУКОВЫХ из "Единой России" ЛУЧШЕ РАССКАЖИТЕ, и кто там где "засел"...feniks1903 НеплохаяОчередной проплаченный "пропагандон")) с закрытым профилемSSergЧто может сделать любая партийная фракция в Гос думе при подавляющем большинстве Едросни? И при знании этого спрашивать: "а что они сделали"? По меньшей степени подло, по большому- продажно, в угоду правящей клике, от которой автор и получает проплаты за подобные подленькие статейки.Николай ЗайчиковНу недвижимость в Испании если это не утка то купил не Грудинин иначе об этом писали бы и говорили 24 часа в сутки из каждого утюга . Ну а насчет недвижимости за границей членов КПРФ то если она и есть то в отличии от ЕР , партий Жирика и Миронова то там таких значительно больше . Кстати тем кто упрекает партию Зюганова в беззубости то сравните сколько мест в Думе у коммунистов и у всех остальных и прежде чем катить на них телегу катите ее на себя , это вы своими голосами посадили в Думу паразитов из ЕР и жириновцев и мироновцевvalvas valvasи зюгановцев тожеTtestorrСтатья ужасная, столько орфографических ошибок))) Но по сути - правильная, КПРФ и ЛДПР давно стали фабриками отмыва денег))) ДАВНО... С тех самых пор, как дедушка Зю отдал Елькину победу в 1996Николай Юдиндядюшка Зю потирает лапки, лох не мамонт не вымретЛ(Людмила Феоктистова (Юрьева)https://www.youtube.com/watch?v=N5IHKBz_QB4&t=186sИИринаНИ одного комментария врагов коммунистов и платных кремлеботов -ЗА партии врагов коммунистов на выборах в Госдуму ,все они ,как стая злобных шавок ,бросились облаивать КПРФ и Грудинина . Чем доказали ,что именно их они и считают угрозой своей колониальной Системе .Владимир Штейнбергсвора вредителей и предателей!!!VBvladimir bedarevДа везде системный кризис.Комментировать
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