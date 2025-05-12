Сборы налогов с богатых россиян выросли в полтора раза

По итогам первого квартала в федеральный бюджет поступило почти 38 миллиардов рублей, собранных с повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.
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