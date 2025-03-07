Премьера игрового процесса The Occultist, которую перенесли на 2026 год Анонсирован...

Премьера игрового процесса The Occultist, которую перенесли на 2026 годАнонсированный год назад психологический хоррор на выживание The Occultist от DALOAR и Daedalic задержится на целый год, зато разработчики впервые показали игровой процесс.
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