Джидинские власти призвали избегать лесов после нападения медведя

В Джидинском районе Бурятии отец, защищая сына от медведя, случайно ранил его в ногу. Власти призвали жителей не приближаться к лесу и оставаться дома в темное время.
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