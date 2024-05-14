Украинская армия истощила все резервы – ситуация на грани и приближается к критической. Об этом заявил признанный в РФ террористом и экстремистом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times, комментируя российское наступление на Харьков.