Украинская армия истощила все резервы – ситуация на грани и приближается к критической. Об этом заявил признанный в РФ террористом и экстремистом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times, комментируя российское наступление на Харьков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии