В Чукотском автономном округе на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 34-летнего мужчины, совершившего убийство своих родителей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 34-летнего жителя города Билибино.
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