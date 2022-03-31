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В Чукотском автономном округе на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 34-летнего мужчины, совершившего убийство своих родителей

В Чукотском автономном округе на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 34-летнего мужчины, совершившего убийство своих родителей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 34-летнего жителя города Билибино.

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