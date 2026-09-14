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Происшествия

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Руководство Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) поздравило ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Семена Колтовского со 104-летием

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) присоединилась к акции «Поём двором» для ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Семена Ивановича Колтовского, которому сегодня, 14 сентября 2026 года, исполнилось 104 года.

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