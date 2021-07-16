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Коротченко: мы можем нанести ракетные удары не входя в воздушное пространство Афганистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил ввод российских войск в Афганистан. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если боевики из Афганистана нападут на Таджикистан, то ОДКБ рассмотрит возможность помощи Душанбе.

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