Коротченко: мы можем нанести ракетные удары не входя в воздушное пространство Афганистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил ввод российских войск в Афганистан. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если боевики из Афганистана нападут на Таджикистан, то ОДКБ рассмотрит возможность помощи Душанбе.