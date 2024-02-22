На смерть революционера...

ВераВерная

Автора заносит на поворотах - не надо ставить рядом личность Пригожина и мелкую шестёрку Навального. А тем более проводить какие-то аналогии между ними. Что сделал Навальный для нашей страны, и что сделал Пригожин, кому-то непонятно?