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На смерть революционера...

На смерть революционера...

Ладно, теперь реально серьезно. Когда я начал шутить смешные шутки про смерть Навального, некоторые друзья и знакомые начали мне писать, что это «ту мач».

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Ублюдок..человеком быть не может
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14 час.
ВераВерная
Автора заносит на поворотах - не надо ставить рядом личность Пригожина и мелкую шестёрку Навального. А тем более проводить какие-то аналогии между ними. Что сделал Навальный для нашей страны, и что сделал Пригожин, кому-то непонятно?
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11 час.
Александр Конкин
Не могу понять, зачем вспоминать эту падаль (...анального)? Ну подох и пора забыть о нем..!
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