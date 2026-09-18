Таиланд подарил России бесценную 80-томную Типитаку — и это настоящий культурный взрыв!

Представьте: целых 80 томов древней мудрости, бережно собранных и переданных в дар с настоящим восточным размахом! Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге теперь может похвастаться полным изданием Типитаки — священного буддийского канона, который считается одним из самых полных собраний учения Будды.
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