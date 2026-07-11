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Мама Руне о весе сына после травмы: «Он набрал около десяти килограммов»

Анеке Руне рассказала, как травма повлияла на физическую форму сына. Хольгер Руне восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в октябре прошлого года.

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